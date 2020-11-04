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В УПЦ выразили опасения усугубления религиозной вражды из-за прихода представителей партии Порошенка в регионах

04.11.2020 / 13:38
В УПЦ выразили опасения усугубления религиозной вражды из-за прихода представителей партии Порошенка в регионах
Источник: Центр информации УПЦ
По его мнению, после местных выборов политики в некоторых регионах могут разыграть «религиозную карту»

В УПЦ предположили, что если депутаты от партии Порошенко «Европейская Солидарность будут реализовывать политику предыдущей власти в религиозном вопросе, то это только обострит ситуацию с нарушением прав верующих.

Как сообщает Центр информации УПЦ со ссылкой на Телеграм-канал РavlovskyNews, об этом заявил председатель юридического отдела УПЦ протоиерей Александр Бахов.

По его мнению, после местных выборов политики в некоторых регионах могут разыграть «религиозную карту». Речь идет о депутатах от тех политических сил, которые еще при прошлой власти не стеснялись вмешиваться в религиозные вопросы и нарушать права УПЦ, ее верующих и общин. Среди таких политсил священнослужитель выделил «Европейскую солидарность».

Глава юротдела УПЦ рассказал, что на Ровенщине, которая фактически лидирует в рейтинге областей, где религиозный вопрос стоит особенно жестко, уверенную победу получили кандидаты от «ЕС». По мнению священника, этот факт может сыграть не в пользу УПЦ.

Священник Александр Бахов заявил, что депутаты от этой политической силы будут реализовывать политику своей партии в религиозном вопросе, что только обострит ситуацию.

 

 

Источник: Inpress.ua
УПЦ
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