В УПЦ выразили опасения усугубления религиозной вражды из-за прихода представителей партии Порошенка в регионах

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Протесты в Беларуси: власть "шьет" криминал трем журналистам и еще 2 сотням людей
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В Молдове подсчитали 100% бюллетеней: в первом туре Санду победила Додона
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В Вене атаковали шесть локаций, есть погибшие и много раненых
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Число жертв землетрясения в турецком Измире превысило 50
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Израиль начинает тестировать на людях COVID-вакцину
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Профильный комитет Рады завершил подготовку бюджета-2021 к первому чтению: что предлагают
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В казне правительства продолжают сокращаться остатки средств
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Госбюджет в октябре-2020 перевыполнен на 9,8% от плана – Госказначейство
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Земельную реформу не сможет остановить даже Конституционный суд - Лещенко
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Поддержка антикоррупционных институтов является важным обязательством программы МВФ – Фонд
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На таможнях и в миграционной службе разоблачили масштабную схему по подделке паспортов04.11.2020 / 06:27Последние новости рубрики
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На Херсонщине открыли восстановленный музей-усадьбу Остапа Вишни
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СБУ заблокировала контрабанду текстиля на сотни миллионов
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Акции протеста из-за заявлений Макрона об исламе прошли в Турции
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Вандалы снова повредили музейные экспонаты в центре Берлина
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Как украинцы ответили на "5 вопросов Зеленского" - "Рейтинг"
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Война в Карабахе: Азербайджан показал захват армянской воинской части
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В Киеве маршрутка на переходе сбила людей: есть погибшая и пострадавшие
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Масштабные пожары на Луганщине: три человека погибли, еще три госпитализированы. Открыты уголовные дела
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Расчленил пенсионера и выдавал себя за его внука: силовики раскрыли убийство в Киеве
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В Минске митинговали 100 тысяч лиц, в Беларуси сотня задержанных
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