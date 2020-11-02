ДТП на Майдане: подозреваемого отправили под домашний арест

Об этом сообщает Укринформ

Такое решение принял Шевченковский районный суд Киева.

Адвокат подозреваемого Юрий Мартыненко добавил, что сторона защиты вполне довольна решением суда.

Он также сообщил, что Назаренко обещает материальную помощь всем пострадавшим.

Прямая речь: "Независимо от того, будет ли Назаренко (признан – ред.) виновным или нет, он приложит все усилия, чтобы пострадавшие получили материальную помощь".

Задержанного доставили в зал суда на медицинской каталке.

Вызванный в качестве свидетеля врач утверждает, что у Назаренко, который недавно подвергся операционному вмешательству, на МРТ выявлен тромбоз на прооперированной области. Поэтому подозреваемый требует медицинского наблюдения, пребывания в профильной учреждении и обеспечения круглосуточного мониторинга. Иначе существует опасность инсульта, что может привести к смерти пациента.

Медик также отметил, что Назаренко рекомендовали ограничить психоэмоциональные нагрузки. Однако, по словам врача, прописанные ему медикаменты не влияют на способными управлять транспортным средством.

Напомним, 30 октября в центре Киева произошла масштабная ДТП, в которой два человека погибли на месте, еще четверо получили травмы.

По предварительным данным, водитель был трезв и уверяет, что потерял сознание.

Водитель, который стал виновником ДТП и гибели двух человек на столичном Майдане Независимости, в прошлом был членом Национальной комиссии по ценным бумагам и фондовому рынку.

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