Войти | Зарегистрироваться
12:40

понедельник,
02 ноября
Онлайн
У Sars-CoV-2 уже больше 13 тысяч мутаций. Становится ли он легче для нас?
Жизнь
У Sars-CoV-2 уже больше 13 тысяч мутаций. Становится ли он легче для нас?
Молодежь помолодеет: почему новый закон уменьшает возраст молодежи
Страна
Молодежь помолодеет: почему новый закон уменьшает возраст молодежи
.PDF
Контакты | Пресс-релизы
Новости Темы Архив
Новости Страна Общество

ДТП на Майдане: подозреваемого отправили под домашний арест

02.11.2020 / 11:48
Подозреваемому в совершении смертельного ДТП на Крещатике Юрию Назаренко избрана мера пресечения в виде круглосуточного домашнего ареста сроком на 60 дней – до 30 декабря.

Об этом сообщает Укринформ

Такое решение принял Шевченковский районный суд Киева.

Адвокат подозреваемого Юрий Мартыненко добавил, что сторона защиты вполне довольна решением суда.

Он также сообщил, что Назаренко обещает материальную помощь всем пострадавшим.

Прямая речь: "Независимо от того, будет ли Назаренко (признан – ред.) виновным или нет, он приложит все усилия, чтобы пострадавшие получили материальную помощь".

Задержанного доставили в зал суда на медицинской каталке.

Вызванный в качестве свидетеля врач утверждает, что у Назаренко, который недавно подвергся операционному вмешательству, на МРТ выявлен тромбоз на прооперированной области. Поэтому подозреваемый требует медицинского наблюдения, пребывания в профильной учреждении и обеспечения круглосуточного мониторинга. Иначе существует опасность инсульта, что может привести к смерти пациента.

Медик также отметил, что Назаренко рекомендовали ограничить психоэмоциональные нагрузки. Однако, по словам врача, прописанные ему медикаменты не влияют на способными управлять транспортным средством.

Напомним, 30 октября в центре Киева произошла масштабная ДТП, в которой два человека погибли на месте, еще четверо получили травмы.

По предварительным данным, водитель был трезв и уверяет, что потерял сознание.

Водитель, который стал виновником ДТП и гибели двух человек на столичном Майдане Независимости, в прошлом был членом Национальной комиссии по ценным бумагам и фондовому рынку.

Источник

Киев, ДТП, Назаренко
Версия для печати Отправить
Материалы по теме
Комментарии (0)
Для того, чтобы оставить комментарий, Вы должны авторизоваться.
Добавить комментарий
ТОП-Взгляда
за день за неделю
Лента новостей
2 ноября
1 ноября
31 октября
Все новости
Разделы
Условия использования материалов | Политика конфиденциальности | RSS
Взгляд | Интернет-издание © 2012 - 2016, Все права защищены и охраняются законом.

Идеи оформления, стиль и все содержание газеты Взгляд и ее сайта vz.ua являются объектом авторского права и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vz.ua. Разрешается использование только материалов, находящихся в открытом доступе и только при условии ссылки и/или прямой открытой для поисковых систем гиперссылки на непосредственный адрес материала на vz.ua. Ссылка/гиперссылка должна быть размещена в подзаголовке или в первом абзаце материала. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта текста используемого материала. Любое использование материалов, которые находятся в закрытом доступе и доступны только зарегистрированным пользователям, допускается только по предварительному письменному разрешению правообладателя.