Из-за решения Конституционного суда НАПК закрывает реестр электронных деклараций

Об этом сообщил 28 октября председатель НАПК Александр Новиков в комментарии УП после ознакомления с решением КС

Прямая речь Новикова: "Конституционный суд признал 27 числа - и сегодня решение опубликовано - неконституционным доступ граждан к информации о доходах, расходах и имуществе как себя, так и всех лиц, получающих зарплату за счет налогов Украины.

Не будет реестра деклараций (с 18 часов на сайте - ред.).

Решение Конституционного суда возвращает Украину не в 2013 год, а в 1991, когда вообще в принципе не существовало никакого антикоррупционного законодательства. Оно полностью отменяет все механизмы предотвращения коррупции, которые были выстроены за годы независимости".

Реестр не будет работать до тех пор, пока Верховная Рада не примет новый закон, предоставит НАПК возможность открывать такую ​​информацию.

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