Новым руководителем Таможни назначили гендиректора "Борисполя"

Соответствующее решение было принято на заседании 28 октября без обсуждения, сообщает "Интерфакс-Украина" со ссылкой на одного из участников заседания правительства.

Перед этим нардеп от "ЕС" Алексей Гончаренко написал в Telegram, что правительство согласовало назначение Рябикина.

С марта 2017 года Рябикин работает гендиректором аэропорта "Борисполь".

Он трижды был нардепом: в 2000-2002 годах как беспартийный, в 2002-2005 годах - также беспартийный, в 2012-2014 годах - от "УДАРа".

В 2014-2015 годах работал заместителем главы Киевской городской государственной администрации.

В 2005-2006 годах - заместитель министра транспорта и связи Украины.

В 2009 - 2010 годах - Чрезвычайный и Полномочный Посол Украины в Дании.

На местных виобрах-2020 Рябикин баллотировался в Киевсовет от "Удара" и по итогам голосования 25 октября, скорее всего, проходит в Киевсовет.

Напомним: Кабинет министров на внеочередном заседании 22 октября уволил Андрея Павловского с должности и.о. председателя Государственной таможенной службы.

В то же время, временно исполнение обязанностей председателя ГТС возложено на заместителя председателя Гостаможслужбы по вопросам цифрового развития, цифровых трансформаций и цифровизации Евгения Ентиса.

23 октября глава Минфина Сергей Марченко заявил, что нового полноценного руководителя Гостаможслужбы объявят в ближайшие дни по итогам конкурса.

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