Войти | Зарегистрироваться
15:15

четверг,
29 октября
Онлайн
У Sars-CoV-2 уже больше 13 тысяч мутаций. Становится ли он легче для нас?
Жизнь
У Sars-CoV-2 уже больше 13 тысяч мутаций. Становится ли он легче для нас?
Молодежь помолодеет: почему новый закон уменьшает возраст молодежи
Страна
Молодежь помолодеет: почему новый закон уменьшает возраст молодежи
.PDF
Контакты | Пресс-релизы
Новости Темы Архив
Новости Финансы Экономика

Новым руководителем Таможни назначили гендиректора "Борисполя"

29.10.2020 / 14:46
Кабмин назначил гендиректора Государственного предприятия "Международный аэропорт "Борисполь" Павла Рябикина новым главой Государственной таможенной службы.

 

Соответствующее решение было принято на заседании 28 октября без обсуждения, сообщает "Интерфакс-Украина" со ссылкой на одного из участников заседания правительства.

Перед этим нардеп от "ЕС" Алексей Гончаренко написал в Telegram, что правительство согласовало назначение Рябикина.

С марта 2017 года Рябикин работает гендиректором аэропорта "Борисполь".

Он трижды был нардепом: в 2000-2002 годах как беспартийный, в 2002-2005 годах - также беспартийный, в 2012-2014 годах - от "УДАРа".

В 2014-2015 годах работал заместителем главы Киевской городской государственной администрации.

В 2005-2006 годах - заместитель министра транспорта и связи Украины.

В 2009 - 2010 годах - Чрезвычайный и Полномочный Посол Украины в Дании.

На местных виобрах-2020 Рябикин баллотировался в Киевсовет от "Удара" и по итогам голосования 25 октября, скорее всего, проходит в Киевсовет.

Напомним: Кабинет министров на внеочередном заседании 22 октября уволил Андрея Павловского с должности и.о. председателя Государственной таможенной службы.

В то же время, временно исполнение обязанностей председателя ГТС возложено на заместителя председателя Гостаможслужбы по вопросам цифрового развития, цифровых трансформаций и цифровизации Евгения Ентиса.

23 октября глава Минфина Сергей Марченко заявил, что нового полноценного руководителя Гостаможслужбы объявят в ближайшие дни по итогам конкурса.

Источник

ГТС, Рябикин
Версия для печати Отправить
Материалы по теме
Комментарии (0)
Для того, чтобы оставить комментарий, Вы должны авторизоваться.
Добавить комментарий
ТОП-Взгляда
за день за неделю
Лента новостей
29 октября
Все новости
Разделы
Условия использования материалов | Политика конфиденциальности | RSS
Взгляд | Интернет-издание © 2012 - 2016, Все права защищены и охраняются законом.

Идеи оформления, стиль и все содержание газеты Взгляд и ее сайта vz.ua являются объектом авторского права и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vz.ua. Разрешается использование только материалов, находящихся в открытом доступе и только при условии ссылки и/или прямой открытой для поисковых систем гиперссылки на непосредственный адрес материала на vz.ua. Ссылка/гиперссылка должна быть размещена в подзаголовке или в первом абзаце материала. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта текста используемого материала. Любое использование материалов, которые находятся в закрытом доступе и доступны только зарегистрированным пользователям, допускается только по предварительному письменному разрешению правообладателя.