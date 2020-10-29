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Шмыгаль назвал манипуляцией заявления о направлении средств для онкобольных на дороги

29.10.2020 / 14:15
Премьер-министр Денис Шмыгаль назвал манипуляцией информацию о якобы перенаправлении на ремонт дорог 61,5 млн гривень, предусмотренных для программы Минздрава по борьбе с онкозаболеваниями.

Об этом он сказал во время заседания правительства в среду, 28 октября.

"К сожалению, в СМИ была распространена манипуляция о том, что якобы средства, которые предусматривались для онкобольных, ушли на дороги ... Во первых, в 2020 году выделено рекордное количество средств на лечение онкобольных. Всего на 40% больше, чем в прошлом году, и в два раза больше, чем в 2018 году", - сказал Шмыгаль.

Как сообщалось, правительство по инициативе министра здравоохранения Максима Степанова поддержало решение Межведомственной комиссии по вопросам государственных инвестпроектов по перераспределению средств для проекта "Усовершенствование молекулярно-генетической диагностики онкологических заболеваний в Украине" с необходимостью предусмотрения этих средств для завершения проекта в 2021 году.

В Минэкономики отмечают, что решение комиссии о перераспределении было принято на основании мониторинга реализации проекта в 2020 году (за 8 месяцев этого года было использовано лишь 0,4% от выделенной суммы) и невозможности его выполнения в этом году.

Народные депутаты Ирина Геращенко ("Европейская солидарность") и Максим Бужанский ("Слуга народа") опубликовали в соцсетях сообщения о том, что якобы правительство передало деньги, предусмотренные для этого проекта, на строительство дорог.

В то же время бывший народный депутат Сергей Лещенко написал в Фейсбуке, что этот проект не успевают реализовать до конца года, поэтому средства "перебрасываются" на другие гуманитарные проекты. В то же время, по его информации, Укравтодор "от этих денег отказался, и они уйдут на Охматдет".

Также информация о якобы перенаправлении средств на дороги была распространена в некоторых СМИ 27 октября.

Источник

дороги, Шмыгаль, онкобольные
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