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Кабмин снял ограничения на зарплаты в госкомпаниях

29.10.2020 / 10:47
Кабинет министров с октября снял ограничения на зарплаты руководителей, членов исполнительных органов и вознаграждения членам набсоветов государственных компаний, свидетельствует постановление правительства от 26 октября, обнародованное на "Урядовом портале".

"Установить, что в октябре 2020 года и в дальнейшем размер зарплаты руководителей, членов исполнительных органов и вознаграждения членов набсоветов субъектов хозяйствования госсектора экономики определяются в соответствии с условиями контрактов..." - указано в документе.

Таким образом, Кабмин воспользовался пунктом 4 второго раздела "Заключительных положений" закона от 17 сентября 2020 года с поправками в госбюджет на 2020 год.

Как сообщалось, 29 апреля 2020 года правительство рекомендовало ограничить размер заработной платы руководителей исполнительных органов и членов набсоветов государственных компаний до 47 тыс. грн в месяц. В то же время власти Украины в меморандуме МВФ по новой программе stand by обязались отменить указанную рекомендацию до 1 июля текущего года, однако этого сделано не было.

Конституционный суд Украины 28 августа 2020 года признал неконституционными отдельные положения постановления Кабмина об установлении карантинных ограничений в стране, в том числе об ограничениях зарплат топ-менеджеров госкомпаний.

Ранее глава правительства Денис Шмыгаль предложил главам набсоветов возможные варианты выхода из ситуации, которая сложилась вокруг ограничений заработных плат, и призвал их к диалогу. В частности, был предложен вариант ограничения увеличения максимальной суммы выплат на переходной период.

В то же время закон с поправками в госбюджет на 2020 год предоставил Кабмину период действия карантина право сокращать срок действия ограничений, запретов, льгот и гарантий, установленных соответствующими законами, принятыми для предотвращения распространения COVID-19, кроме случаев, когда указанное может привести к ограничению конституционных прав или свобод.

Источник

Кабмин, зарплаты, ограничения, госкомпании
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