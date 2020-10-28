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"Нафтогаз" в ноябре повысит цены на газ для населения

28.10.2020 / 12:23
Цена на природный газ в ноябре в рамках тарифа "Месячный" составит 6,33 грн/кубометр с НДС (без стоимости распределения), для клиентов, которые в ноябре подключат тариф "Годовой".

 

Цена газа на следующие 12 месяцев составит 6,45 грн куб.м. с НДС (без стоимости распределения).

Об этом сообщает пресс-служба ГК "Нафтогаз Украины".

"Вместе с тем, клиенты, которые подключили тариф "Годовой" в предыдущие периоды, продолжать платить за газ по цене, которую зафиксировали при переходе на летний тариф.

Указанный тариф позволяет застраховаться от дальнейших ценовых колебаний и сделать расходы на газ планомерными. Одинаковые ежемесячные платежи в рамках тарифа "Годовой" помогут снизить финансовую нагрузку на семейный бюджет в отопительный период, когда потребление газа больше, а цена на него выше, чем в межсезонье", - говорится в сообщении.

Отмечается, что изменения цен на газ обусловлены сезонным фактором и увеличением оптовой цены на голубое топливо.

Напомним: "Газоснабжающая компания "Нафтогаз Украины" сохранила цены на газ на октябрь на текущем уровне - 4,7 грн/кубометр в рамках пакета "Месячный" и 5,24грн кубометр в рамках тарифа "Годовой".

Источник

газ, цена газа, Нафтогаз
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