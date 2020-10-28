Войти | Зарегистрироваться
14:20

среда,
28 октября
Онлайн
У Sars-CoV-2 уже больше 13 тысяч мутаций. Становится ли он легче для нас?
Жизнь
У Sars-CoV-2 уже больше 13 тысяч мутаций. Становится ли он легче для нас?
Молодежь помолодеет: почему новый закон уменьшает возраст молодежи
Страна
Молодежь помолодеет: почему новый закон уменьшает возраст молодежи
.PDF
Контакты | Пресс-релизы
Новости Темы Архив
Новости Финансы Экономика

Из "ковидного" фонда уже потратили более половины денег - Минфин

28.10.2020 / 11:21
Кассовые расходы Фонда по борьбе с COVID-19 составили 52% его общего бюджета – 34,1 млрд грн из 66 млрд грн, сообщила пресс-служба Министерства финансов 27 октября.

"По состоянию на 23 октября 2020 года из Фонда борьбы с COVID-19 потрачено 34,1 млрд грн из 66 млрд грн. Это составляет 52% общей суммы", – указано в сообщении.

Согласно обнародованной Минфином информации, на здравоохранение из Фонда потрачено 5,8 млрд грн (или 35% из 16,3 млрд грн выделенных).

Уточняется, что на закупку аппаратов искусственной вентиляции легких потрачено 21 млн грн, на обеспечение лабораторий Минздрава и закупку средств индивидуальной защиты для медработников – 624 млн грн, на субвенцию местным бюджетам для обеспечения больниц кислородом – 571 млн грн, а на повышение надбавок и доплат медработникам – 2,7 млрд грн.

Минфин уточнил, что средства, выделенные на приобретение оборудования для приемных отделений опорных больниц, пока не использовались.

Кроме того, из соответствующего фонда на соцзащиту было использовано 9,3 млрд грн (или 89% из предусмотренных 10,4 млрд грн), на обеспечение правопорядка – 2,4 млрд грн (91% из 2,7 млрд грн) и на строительство и ремонт дорог – 16,3 млрд грн (47% из 35 млрд грн).

Отмечается, что на поддержку сферы культуры, туризма и креативных индустрий по состоянию на 23 сентября было использовано 6 млн грн (или менее 1% из 1 млрд грн), а на восстановление расходов, которые были сокращены при создании Фонда – 162 млн грн (31% из 524 млн грн).

Источник

 

Минфин, COVID-19
Версия для печати Отправить
Материалы по теме
Комментарии (0)
Для того, чтобы оставить комментарий, Вы должны авторизоваться.
Добавить комментарий
ТОП-Взгляда
за день за неделю
Лента новостей
28 октября
Все новости
Разделы
Условия использования материалов | Политика конфиденциальности | RSS
Взгляд | Интернет-издание © 2012 - 2016, Все права защищены и охраняются законом.

Идеи оформления, стиль и все содержание газеты Взгляд и ее сайта vz.ua являются объектом авторского права и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vz.ua. Разрешается использование только материалов, находящихся в открытом доступе и только при условии ссылки и/или прямой открытой для поисковых систем гиперссылки на непосредственный адрес материала на vz.ua. Ссылка/гиперссылка должна быть размещена в подзаголовке или в первом абзаце материала. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта текста используемого материала. Любое использование материалов, которые находятся в закрытом доступе и доступны только зарегистрированным пользователям, допускается только по предварительному письменному разрешению правообладателя.