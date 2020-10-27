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В Запорожье УПЦ проводит ORTHODAYS - Дни православной культуры

27.10.2020 / 10:27
В Запорожье УПЦ проводит ORTHODAYS - Дни православной культуры
Источник: Центр информации УПЦ
Фестиваль ORTHODAYS.ZP.UA – это повод осознать как важно общение между собой для спасения

В Запорожье в ноябре и декабре состоится VII Ежегодный фестиваль «Дни православной культуры в Запорожье «ORTHODAYS.ZP».

Как сообщает Центр информации УПЦ со ссылкой на сайт Запорожской епархии, в этом году фестиваль пройдёт под девизом «Давайте познакомимся!», а в связи с карантином в программу «Дней» войдут также онлайн-мероприятия.

«Фестиваль ORTHODAYS.ZP.UA – это повод осознать как важно общение между собой для спасения. Древние греки называли человека “существом общественным”. Человек реализуется как личность не сам по себе, но в общении с другими людьми. Читая Евангелие, мы можем заметить, что Христос учил всех, прежде всего тому, как относиться к ближним: большинство Его наставлений посвящено именно этому. И дни фестиваля подтверждают то, что православным: «…есть что сказать друг для друга», - отметили организаторы.

В рамках фестиваля проведут семинар, посвященный Дню украинской письменности и языка, День приходского работника (19 ноября), выставку икон и работ творческого конкурса Запорожской епархии «Красота Божьего творения», лекцию про украинское барокко в иконографии, конкурс чтецов, кинопоказ, онлайн-конкурс «Визитная карточка храма», литературные вечера, встречи с молодёжью, мероприятия для всей семьи и др.

Впервые Дни православной культуры «ORTHODAYS.ZP» состоялись в 2014 году. По словам организаторов, среди задач фестиваля — помочь православным людям осознать, как важно для спасения общение между собой, а также — раскрыть таланты и возможности, которые Бог дал каждому человеку.

Источник: Inpress.ua
УПЦ
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