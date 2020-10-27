Кипрский митрополит заявил, что Константинопольский Патриарх должен созвать Всеправославный Собор по вопросу ПЦУ

Константинопольский патриарх Варфоломей должен созвать Всеправославный Собор или Собор Предстоятелей по вопросу Православной Церкви Украины.

Как сообщает Центр информации УПЦ, об этом митрополит Киккский Никифор Никифор заявил в интервью программе ANT1.

Митрополит Никифор отметил, что предоставление Томоса ПЦУ не осуществило главную цель – достижение церковного мира в Украине.

По его словам, вопрос ПЦУ был рассмотрен Синодом Кипрской Церкви 19 февраля 2019 года и в итоговом решении было сказано, что «предоставление автокефалии Украинской Церкви произошло для достижения мира существующей там церкви».

«Мы не ставим под сомнение эту цель, но пока она не была достигнута. Логично, что если эта цель не будет достигнута, мы ожидаем от Вселенского Патриарха, что он, используя свою регулирующую роль, созовет либо Всеправославный Собор, либо Собор Предстоятелей для решения данного вопроса», – подчеркнул митрополит Никифор.

Более того, по мнению владыки, «даже в случае достижения единения вокруг нового руководства (Украинской Церкви – Ред.), Вселенский патриархат должен опять же найти способ примирения верующих на Украине, а кроме того, решить проблему действительности рукоположения и таинств, совершаемых этим руководством, то есть Епифанием».