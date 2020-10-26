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Митрополит Антоний дал оценку признания ПЦУ Кипрским Предстоятелем

26.10.2020 / 15:26
Митрополит Антоний дал оценку признания ПЦУ Кипрским Предстоятелем
Источник: Центр информации УПЦ
Владыка напомнил о том, как политические решения ведут к усугублению раскола в Церкви

Признание ПЦУ Кипрским Предстоятелем не является позицией всей Кипрской Православной Церкви, а личным решением ее Предстоятеля.

Как сообщает Центр информации УПЦ, об этом управделами УПЦ митрополит Антоний (Паканич) написал в своем Фейсбук.

«Свершившееся не является позицией Кипрской Православной Церкви, которую представляет только ее Синод, а всего лишь единоличным решением одного человека. Пусть и облеченного властью Предстоятеля», – подчеркнул митрополит Антоний.

По его мнению, необходимо дождаться реакции на произошедшее других епископов Кипрской Церкви, «и только на основании этой реакции формировать оценку в отношение того, что случилось».

Владыка напомнил о том, как политические решения ведут к усугублению раскола в Церкви.

«Следует констатировать продолжение вмешательства интересов политики и геополитики в дела Церкви. К сожалению, жертвой такого процесса становится как всеобщее единство мирового Православия, так и отдельных Православных Церквей. Ведь некоторые решения, принятые под диктовку сильных мира сего и факторов, далеких от веры в Бога, отнюдь не ведут к исцелению раскола. Наоборот – они провоцируют лишь новые разделения. А это будет иметь крайне серьезные последствия. Поскольку, как сказал святитель Иоанн Златоуст, "производить разделения в Церкви не меньшее зло, как и впадать в ереси…"», – заключил митрополит Антоний.

Источник: Inpress.ua
УПЦ, митрополит Антоний
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