Киев вошел в сотню лучших городов мира

В прошлом году Киев занял 139 место в этом рейтинге.

"Киев, столица Украины, возможно, не первая европейская столица, которая приходит в голову, но одна из самых ярких. Город - живая энциклопедия истории славянской культуры, которому 1 500 лет, (Киев - ред.) такой же красочный и яркий, как его национальный флаг, со зданиями, раскрашенными как украинские писанки, и горизонтами, увенчанными золотыми куполами, которые блестят на холмах у реки Днепр", - говорится в описании города.

Как и в прошлом году, в тройку лидеров рейтинга вошли Лондон, Нью-Йорк и Париж. Британская столица возглавляет рейтинг шестой год подряд.

Как сообщалось, в Киеве самое большое в Европе количество небоскребов. В то же время в мировом рейтинге украинская столица оказалась на 8-м месте. На первом расположился Нью-Йорк (6097 небоскребов), на втором - Торонто (2393), на третьем - Дубаи (1574).

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