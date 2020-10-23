Зеленский готов испытать на себе украинскую COVID-вакцину

Об этом он сказал в интервью "Осень-2020": победы и вызовы" четырем украинским телеканалам, сообщает пресс-служба главы государства.

Президент сказал, что если вакцина против коронавируса успешно пройдет испытание – он готов испытать ее на себе.

Но, отметил Зеленский, несмотря на украинскую вакцину, если "у кого-то подтвержденная вакцина будет раньше, мы будем закупать в любом случае".

Президент подчеркнул, что в Украине в таком случае не будут ждать собственную, но потом ее тоже добавят. "Потому что с COVID мы будем бороться не один год. Вакцина будет работать много лет", - констатировал Президент.

Глава государства отметил, что в Украине еще с советских времен никто не занимался разработкой вакцин.

Напомним, 20 октября разработчики представили Президенту Владимиру Зеленскому результаты доклинической фазы исследования оригинального украинского кандидата в вакцины против коронавирусной болезни COVID-19.

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