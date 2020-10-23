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При 15 тысячах больных COVID-19 в день мы можем ввести локдаун - Зеленский

23.10.2020 / 17:23
Жесткий карантин в Украине, так называемый локдаун, могут ввести в Украине, если ежедневно будут подтверждать 15 тысяч новых случаев коронавируса. При таком количестве больных может не хватить врачей и больничных коек.

Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский, передает его пресс-служба.

"Месяц назад мы считали, что при 9,5 тысячах заболевших в день наша медицина остановится - не будет хватать коек в инфекционных больницах и медиков... сегодня министр (здравоохранения - ред.) Степанов прав, что при 15 тысячах мы можем ввести локдаун", - подчеркнул он.

По словам Зеленского, сейчас количество медиков, занимающихся лечением больных COVID-19, пытаются увеличить путем перепрофилирования отделений медучреждений и привлечения интернов и студентов.

Напомним, накануне телеканал "1 + 1" опубликовал отрывок интервью Владимира Зеленского, в котором говорилось о том, что жесткий карантин в Украине не будут вводить, несмотря на ежедневное подтверждение 6-7 тысяч больных коронавирусом.

За несколько дней до этого Зеленский предупреждал, что Украина может вернуться к жесткому карантину при ежедневном подтверждении 9,5 тысячи случаев.

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коронавирус, карантин, Зеленский
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