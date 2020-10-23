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ПЦР-тест на коронавирус лишь в 60% показывает результат - Рубан

23.10.2020 / 16:49
Тестирование методом ПЦР способно подтвердить наличие коронавируса у носителя лишь в 60% случаев. Это связано с тем, что в месте забора материалов для анализа вируса может не быть.

Об этом в комментарии РБК-Украина рассказал глава Госпотребслужбы Киева Олег Рубан.

По его словам, сейчас Министерство здравоохранения уже перешло к определению диагноза коронавируса путем клинико-лабораторных исследований.

"Сегодня диагноз коронавирусной инфекции устанавливается на основании клинических исследований и на основании рентгенологических исследований. В 40% (при ПЦР-тестировании - ред.) действительно у носителя заболевания (коронавирус - ред.) не обнаруживается", - сказал Рубан.

Напомним, за сутки в Украине провели 62 418 тестирований на коронавирус. Из них методом ПЦР - 32 901, методом ИФА - 28 517. Подтвердили при этом 7053 заболевания.

Минздрав планирует выйти на 75 тысяч ПЦР-тестов на коронавирус ежедневно до конца года.

Также сообщалось, что Минздрав получит тесты ПЦР для определения сразу нескольких болезней.

Источник

коронавирус, ПЦР
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