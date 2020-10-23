Зеленский об общенациональном опросе: хочу получить ответы миллионов людей, а не выборку из двух тысяч граждан

"Меня очень интересует и для меня важно мнение людей. Потому что народовластие - это то, что я обещал в своей предвыборной программе. Готов ко второму чтению проект закона о референдуме. Поэтому такие вопросы для меня очень важны лично. Я хочу почувствовать народ", - сказал Зеленский во время интервью "Осень-2020: победы и вызовы" четырем украинским телеканалам, сообщает пресс-служба главы государства.

Он отметил, что этот опрос не будет иметь никаких юридических последствий, но мнение граждан даст ему как президенту Украины дополнительный аргумент инициировать соответствующие изменения в законодательство.

"Я пойму ответ народа и буду говорить с депутатами и предлагать такие позиции", - сказал Зеленский.

Президент обратил внимание, что такой опрос, в отличие от социологического, даст возможность узнать мнение как можно большего количества населения.

"Что такое социологический опрос? Это - выборка ... Президент делает серьезный экзит-пол. Я хочу получить результаты, ответы от миллионов людей, а выборка - это две тысячи человек", - отметил он.

Президент привел пример, что утвердительный ответ большинства украинцев на вопрос о легализации медицинского каннабиса для уменьшения боли у тяжелобольных может стать главным аргументом для народных депутатов проголосовать за соответствующие изменения в законодательство.

"Электорально они увидят, что люди это поддерживают. Тогда я как президент, имея уже социологию, ничего не буду бояться, подам этот законопроект и буду знать, что у меня есть поддержка и Рады, и народа ", - заявил он.

Говоря о следующих действиях украинской власти в случае одобрения гражданами возможности использования положений Будапештского меморандума для восстановления суверенитета и территориальной целостности Украины Зеленский отметил, что пока не может раскрывать подробностей.

"Я сегодня занимаюсь тем, чтобы полностью возродить государство Украина - самостоятельное, обороноспособное. Поэтому у нас не случайно появляются военно-морские базы. Неслучайно я подписываю стратегические договоры, которых не было и в помине у государства Украина. Я подписываю с Великобританией, с Турцией. Я хочу еще с некоторыми странами это сделать", - рассказал он.

В то же время Зеленский уточнил, что речь не идет о возможности восстановления ядерного потенциала Украины.

"Мы говорим о том, что все должны выполнять свои договоренности. В противном случае мы с вами будем не "за столом", как говорят в европейских странах, а будем постоянно людьми, которые просят дать еще кредит, дать катер, дать еще бронежилет, дать еще маски, когда у нас COVID-19 ", - сказал он.

Президент заверил, что на проведение общенационального опроса 25 октября не будут выделять средств из государственного бюджета.

"Не за счет государства и не за счет олигархических структур. Вы все увидите. Ответ всегда или официальной, или в декларации президента Украины ", - сказал Зеленский.

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