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На Закарпатье освятили памятный знак в честь 100-летия возрождения Православия в Ужгороде

23.10.2020 / 18:25
На Закарпатье освятили памятный знак в честь 100-летия возрождения Православия в Ужгороде
Источник: Центр информации УПЦ
Событие посвящено 100-летию начала процесса официальной легитимизации государством Православия, возвращения приходов и церковной жизни в Ужгороде

В Ужгороде 23 октября освятили мемориальный обелиск, установленный в честь известных настоятелей Свято-Покровского храма-памятника.

Как сообщает Центр информации УПЦ со ссылкой на сайт Мукачевской епархии, событие посвящено 100-летию начала процесса официальной легитимизации государством Православия, возвращения приходов и церковной жизни в Ужгороде.

Обелиск был установлен по благословению митрополита Феодора, при содействии городских властей и поддержке меценатов.

«После освящения владыка вместе с духовенством города совершил заупокойную панихиду по усопшим настоятелям храма, сделал краткий экскурс в историю события, а также отметил большую роль для будущего поколения того подвига, который через века пронесли наши отцы и известные духовники, настоятели храма», - сообщили в пресс-службе епархии.

Источник: Inpress.ua
УПЦ
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