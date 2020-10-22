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Шмыгаль призвал регионы подавать предложения о развертывании мобильных госпиталей и расширении коечного фонда

22.10.2020 / 12:19
Премьер-министр Денис Шмыгаль в ходе селекторного совещаниия с руководителями областей относительно ситуации с распространением COVID-19 на территории Украины озвучил статистику по заболеваемости, заслушал информацию об эпидемической ситуации в Одесской, Харьковской, Донецкой, Львовской областях и в Киеве.

Как сообщает 21 октября пресс-служба Кабмина, премьер отметил, что, согласно расчетам СНБО, в ближайшие недели вероятен существенный рост заболеваемости COVID-19 во Львовской области. Он призвал глав облгосадминистраций переходить от наблюдательного контроля к активным действиям.

"Нужно уже принимать решение о перепрофилировании больниц. Предоставляйте предложения о развертывании мобильных госпиталей и расчеты, насколько возможно расширить коечный фонд. Всем уже пришла субвенция, и к концу месяца 80% койкомест должны быть обеспечены подачей кислорода", - сказал он.

Кроме того, премьер-министр поручил главам Одесской, Харьковской, Донецкой, Львовской ОГА и Киевской горгосадминистрации проводить на регулярной основе заседания комиссий ТЭБ и ЧС совместно с органами местного самоуправления.

Источник

коронавирус, госпиталь, Шмыгаль
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