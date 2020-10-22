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Украина призывает мир усилить давление на Россию из-за ее нарушений в киберпространстве - МИД

22.10.2020 / 14:23
Украина полностью доверяет обнародованным США результатам расследования и обвиняет сотрудников российского ГРУ в совершении ряда кибератак и призывает мир усилить давление на Российскую Федерацию для прекращения систематического нарушения ею международного права.

Об этом говорится в комментарии Министерства иностранных дел в связи с заявлением государственного секретаря США по выдвижению обвинений чиновникам ГРУ РФ в киберпреступлениях.

"Украина полностью доверяет обнародованным Министерством юстиции США результатам расследования и обвинению шести сотрудников российского Главного управления Генерального штаба Вооруженных сил РФ в совершении ряда кибератак по всему миру, в частности в Украине, США, Франции, Грузии и Южной Корее", - подчеркнули в МИД.

Также Украина поддерживает заявление государственного секретаря США Майка Помпео о необходимости строгого осуждения продолжающейся подрывной, деструктивной и дестабилизирующей деятельности РФ в киберпространстве.

В украинском МИД отмечают, что такая деятельность демонстрирует полное неуважение к общественной безопасности и международной стабильности. В МИД заверили, что Украина подтверждает свою твердую позицию, что нормы и принципы международного права в полной мере применяются и к поведению государств в кибернетическом пространстве, а ответственные за кибератаки должны быть привлечены к ответственности.

"Обращаемся к международному сообществу с призывом продолжить скоординированное давление на РФ с целью прекращения систематического нарушения с ее стороны норм и принципов международного права, в частности в использовании киберинструментов со злонамеренной целью, угрожающей безопасности глобального киберпространства", - призвали в министерстве.

Как сообщалось, в США выдвинули официальные обвинения шестерым офицерам ГРУ России из-за причастности к организации международных хакерских атак, в том числе против Украины, а также распространение опасных вирусных программ, причинивших миллиардные убытки.

Источник

США, МИД, киберпреступления
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