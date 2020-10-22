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Посол Великобритании открыто заявила, что работала в фонде, который давал деньги на НАБУ

22.10.2020 / 14:46
Посол Великобритании в Украине Мелинда Симмонс недавно дала интервью изданию "Интерфакс-Украина", в котором рассказала о взаимоотношениях с нашей страной.

Об этом информирует телеграмм-канал "Под мантией". 

Судей удивляет, что "она не вспоминала ни про Конституционный Суд, ни про Высший совет правосудия или судебную реформу и даже не обвиняла Европейский суд по правам человека в неправильном понимании принципа судейской независимости, в отличие от своей коллеги - послицы ФРГ. Явная недоработка соросят".

Но Симмонс открыто заявила, что работала в фонде, который давал деньги на Национальное антикоррупционное бюро (НАБУ), обращают внимание авторы поста.

"Не то чтобы мы удивлены этому заявлению. Но это объясняет тот факт, почему все местные эмиссары наших хозяев так болезненно воспринимают правду касательно НАБУ во главе с коррупционером Сытником. Это попросту их детище, а любая справедливая критика - как камень в их огород", - объясняют они.

Ещё Симмонс признала, что в Британии есть коррупция, отмечают судьи. "Согласитесь, весьма откровенное заявление, в свете того, что соросята постоянно навязывают нам нарративы, что хуже всего именно в Украине, а в Европе, куда мы так стремимся, - все ОК", - резюмируют они.

Великобритания, НАБУ, Симмонс
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