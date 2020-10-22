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Кабмин переходит в онлайн-режим

22.10.2020 / 14:54
Кабинет министров будет работать в дистанционном режиме со следующей недели. Онлайн, в том числе, будут проходить и заседания правительства.

Об этом заявил 21 октября премьер-министр Денис Шмыгаль.

Он отметил, что приглашенным на заседание чиновникам предлагалось работать в онлайн-режиме.

"Со следующей недели правительственные совещания и правительство мы переведем полностью в онлайн. Такое требование времени", - сказал Шмыгаль.

Ранее сообщалось, что Комитет по вопросам социальной политики и защиты прав ветеранов рекомендует Верховной раде принять законопроект, который урегулирует положения о дистанционной работе украинцев. Соответствующий проект закона №4051 рекомендуется принять за основу.

Напомним, в Украине продолжается рост заболеваемости. Утром в среду Минздрав сообщил об очередном антирекорде - 6719 новых случаев. Также было зафиксировано самое большое количество смертей - 141 пациент умер.

Источник

Кабмин, Шмыгаль
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