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Митрополит Антоний объяснил, как стать другом Богу на земле

22.10.2020 / 15:07
Митрополит Антоний объяснил, как стать другом Богу на земле
Источник: Центр информации УПЦ
Жизнь с Богом - уже рай, где бы мы ни находились

Каждый человек имеет уникальный шанс стать ещё на земле другом Богу.

Как сообщает Центр информации УПЦ со ссылкой на kp.ua, об этом написал управляющий делами УПЦ митрополит Бориспольский и Броварской Антоний.

«Верующим во Христа человек становится, когда осознаёт, что жить без Бога он не может. С той самой секунды человек уже не принадлежит себе, а принадлежит всецело Богу. И жизнь уже нельзя рассматривать как только земную. Жизнь во Христе не имеет временных границ и рамок, а плавно и мягко перетекает из земной плоскости в вечность, как река впадает в море», — написал владыка Антоний.

По его словам, верующему нет разницы, где быть со Христом — здесь, на земле, или в каком-то другом измерении. Для него главное — быть с Богом.

 «Сложности и испытания, оцениваемые только с человеческой точки зрения, действительно страшны, ужасны и безнадёжны, — отметил архиерей. — Но те же испытания, пропущенные сквозь призму Божественного света, не пугают и не страшат, а являются частью удивительного пути, которым Христос нас ведёт к Отчему Дому. Идём вместе, а значит, все бушующие вокруг нас страсти и стихии только пугают и кажутся страшными и серьёзными, на самом деле при первом же приближении они вдребезги разбиваются о ступни Его ног».

 Потому, подчеркнул владыка Антоний, не стоит спешить разрывать земные оковы, важно здесь научиться жить с Богом в радости, мире, полном доверии и любви. «Ведь какими будут наши отношения с Ним в этой жизни, такими они запечатлятся и в вечности», - подчеркнул владыка.

Он объяснил, что для того, чтобы стать другом Богу еще на земле нужно «впитать море Божественного света, который даст искру новой жизни».

 «Жизнь с Богом — уже рай, где бы мы ни находились. Он всегда поддержит и даст правильный совет, наполнит радостью и светом, подарит Свою заботу и любовь. А вот чего и правда надо бояться, так это утерять связь с Ним. Ужаснее этого нет ничего на свете», — заключил митрополит Антоний.

Источник: Inpress.ua
УПЦ, митрополит Антоний
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