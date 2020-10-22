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В офисе Зеленского готовят кадровые перестановки – источники

22.10.2020 / 11:48
В ближайшие недели в Офисе президента могут произойти сразу две перестановки. На Банковой обсуждают возможность увольнения Сергея Трофимова, о чем ранее писала "Украинская правда".

Об этом сообщил высокопоставленный собеседник "Украинской правды" в "Слуге народа", а также Сергей Трофимов в комментарии.

Прямая речь источника: "Ермак хочет его сбить давно".

По словам собеседника издания, место Трофимова может занять другой заместитель руководителя ОПУ – Кирилл Тимошенко, который за последний месяц наладил отношения с главой ОПУ Андреем Ермаком.

Он добавил, что решение еще не принято, но "Кирилл очень хочет занять место Сергея".

Кроме Трофимова на закрытых совещаниях в ОПУ несколько раз поднимался вопрос увольнения заместителя руководителя ОПУ Юлии Ковалив, однако решение по нему также еще не принято.

По словам источника в "Слуге народа", ее позицию может занять Тимофей Милованов, который в последние недели несколько раз посещал Офис президента.

Высокопоставленный собеседник УП в команде Зеленского отметил, что эта информация "сейчас очень усиленно ходит в кулуарах", но подтверждений он не имеет.

УП написала Ковалив, Тимошенко и Трофимову.

Трофимов на сообщение ответил, что слухи не комментирует.

Тимошенко также написал, что видел такие сообщения в прессе, но не будет комментировать слухи.

Источник

увольнение, ОП
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