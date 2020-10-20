Войти | Зарегистрироваться
10:56

вторник,
20 октября
Онлайн
У Sars-CoV-2 уже больше 13 тысяч мутаций. Становится ли он легче для нас?
Жизнь
У Sars-CoV-2 уже больше 13 тысяч мутаций. Становится ли он легче для нас?
Молодежь помолодеет: почему новый закон уменьшает возраст молодежи
Страна
Молодежь помолодеет: почему новый закон уменьшает возраст молодежи
.PDF
Контакты | Пресс-релизы
Новости Темы Архив
Новости Финансы Экономика

Рада сможет рассмотреть бюджет не раньше ноября

20.10.2020 / 09:42
Верховная рада сможет рассмотреть государственный бюджет на 2021 год не раньше ноября. Бюджет предварительно планируют рассмотреть на заседании ВР 3 ноября.

Об этом рассказала замглавы фракции "Слуга народа" Евгения Кравчук.

"Наиболее вероятно, не будет рассматриваться (на этой неделе, - ред.), потому что в пятницу был последний день, чтобы бюджетный комитет по регламенту принял решение, и оставалось время на ознакомление с таблицей поправок народными депутатами. Минимум два дня должно быть", - пояснила парламентарий.

Она отметила, что многие нардепы из профильного комитета болеют и находятся на самоизоляции.

"Не было кворума, хотя рабочая группа бюджетного комитета работала всю неделю и они уже в рабочем порядке правки проработали. Но все равно нужно голосование всех, по крайней мере, большинства членов комитета. Наиболее вероятно, что бюджет уже будет рассматриваться на пленарном заседании в начале ноября. Это заседание 3 ноября", - сказала депутат Рады.

По ее словам, в целом бюджет могут проголосовать в середине декабря.

"Я думаю, что в какой-то из этих дней, но в целом, надеюсь, что это не повлияет на дату рассмотрения бюджета, и это будет где-то в середине декабря, в двадцатых числах максимум Украина получит бюджет на 2021", - отметила Кравчук.

Она добавила, что на этой неделе бюджетный комитет планирует провести еще одно заседание.

Напомним, ранее стало известно, что бюджетный комитет Верховной рады не собрался для рассмотрения проекта госбюджета на 2021 год, потому что не хватило депутатов для начала заседания.

Ранее в парламенте рассчитывали, что проект государственного бюджета на 2021 год в первом чтении будет рассмотрен уже 20 октября, ведь это крайний срок для его принятия за основу.

Источник

бюджет, ВР
Версия для печати Отправить
Материалы по теме
Комментарии (0)
Для того, чтобы оставить комментарий, Вы должны авторизоваться.
Добавить комментарий
ТОП-Взгляда
за день за неделю
Лента новостей
20 октября
19 октября
Все новости
Разделы
Условия использования материалов | Политика конфиденциальности | RSS
Взгляд | Интернет-издание © 2012 - 2016, Все права защищены и охраняются законом.

Идеи оформления, стиль и все содержание газеты Взгляд и ее сайта vz.ua являются объектом авторского права и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vz.ua. Разрешается использование только материалов, находящихся в открытом доступе и только при условии ссылки и/или прямой открытой для поисковых систем гиперссылки на непосредственный адрес материала на vz.ua. Ссылка/гиперссылка должна быть размещена в подзаголовке или в первом абзаце материала. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта текста используемого материала. Любое использование материалов, которые находятся в закрытом доступе и доступны только зарегистрированным пользователям, допускается только по предварительному письменному разрешению правообладателя.