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Пищевая промышленность составляет почти 20% всего производства Украины

19.10.2020 / 13:43
Украинские продукты пищевой промышленности ценятся во всем мире, в Украине они составляют почти 20% всего производства.

Об этом говорится в правительственном поздравлении с Днем работника пищевой промышленности на странице Кабинета Министров в Фейсбуке 18 октября.

"Пищевая промышленность - это залог нашей продовольственной безопасности. Она включает свыше 40 различных отраслей, а это почти 20% всего производства Украины. Кстати, наши продукты ценятся во всем мире, ведь значительная их часть экспортируется", - говорится в поздравлении.

В правительстве подчеркивают, что несмотря на традиционность пищевой промышленности для Украины, она постоянно развивается, предприниматели постоянно повышают стандарты и внедряют инновационные технологии, привлекают инвестиции.

"Благодаря профессионализму, самоотверженности делу работников пищевой промышленности мы имеем такое разнообразие на полках магазинов и наших столах", - отмечают в правительстве.

Премьер-министр и команда правительства выразили благодарность всем, кто связал свою жизнь с обеспечением продовольственной корзины нашей страны.

Напомним, 18 октября в Украине отмечают День работника пищевой промышленности.

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пищевая промышленность
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