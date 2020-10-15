В мире число заболевших коронавирусом к зиме будет нарастать - глава Института Роберта Коха

"Цифры заболевших Covid-19 зимой будут нарастать, мы хотели бы предотвратить это", - сказал Вилер журналистам в Берлине 14 октября.

По его словам, в холодное время года традиционный грипп будет распространяться наряду с коронавирусом, что создаст дополнительные сложности. Германия уже запаслась вакцинами от гриппа.

По данным института, в Германии насчитывается 334 585 заболевших коронавирусом, рост числа заболеваний увеличился - за последние сутки было зарегистрировано 5132 новых заболевших, этот показатель стал расти с окончанием лета.

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