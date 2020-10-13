Войти | Зарегистрироваться
19:03

вторник,
13 октября
Онлайн
Молодежь помолодеет: почему новый закон уменьшает возраст молодежи
Страна
Молодежь помолодеет: почему новый закон уменьшает возраст молодежи
Дискриминация перед лицом смерти: пол имеет значение
Страна
Дискриминация перед лицом смерти: пол имеет значение
.PDF
Контакты | Пресс-релизы
Новости Темы Архив
Новости Страна Общество

Количество случаев пневмоний с июля возросло в пять раз - Степанов

13.10.2020 / 17:56
За неделю количество пневмоний увеличилось в 5 раз по сравнению с недельной заболеваемостью в июле.

Об этом на брифинге 12 октября сказал министр здравоохранения Максим Степанов.

"Существенно увеличилось количество людей с пневмониями, за прошедшую неделю это 22 400 человек. Для понимания, например, в неделю с 13 по 19 июля всего было пневмоний 4 424, то есть более чем в 5 раз рост ", - сказал Степанов.

В целом, по его словам, сейчас растет не только количество заболевших, но и количество госпитализаций. Так, за минувшие сутки госпитализирован 521 человек. Умерли 43 человека, среди них - 17-летний парень, который имел онкологическое заболевание. За сутки коронавирусная болезнь зафиксирована у 235 детей и у 166 медицинских работников, в целом за все время пандемии в Украине COVID-19 заболели 16 612 детей и 17 922 медработника.

Источник

коронавирус, Степанов
Версия для печати Отправить
Материалы по теме
Комментарии (0)
Для того, чтобы оставить комментарий, Вы должны авторизоваться.
Добавить комментарий
ТОП-Взгляда
за день за неделю
Лента новостей
13 октября
Все новости
Разделы
Условия использования материалов | Политика конфиденциальности | RSS
Взгляд | Интернет-издание © 2012 - 2016, Все права защищены и охраняются законом.

Идеи оформления, стиль и все содержание газеты Взгляд и ее сайта vz.ua являются объектом авторского права и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vz.ua. Разрешается использование только материалов, находящихся в открытом доступе и только при условии ссылки и/или прямой открытой для поисковых систем гиперссылки на непосредственный адрес материала на vz.ua. Ссылка/гиперссылка должна быть размещена в подзаголовке или в первом абзаце материала. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта текста используемого материала. Любое использование материалов, которые находятся в закрытом доступе и доступны только зарегистрированным пользователям, допускается только по предварительному письменному разрешению правообладателя.