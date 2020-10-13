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В УПЦ рассказали, зачем нужно читать утренние и вечерние молитвы

13.10.2020 / 17:50
В УПЦ рассказали, зачем нужно читать утренние и вечерние молитвы
Источник: Центр информации УПЦ
Начало молитвенного правила для человека – довольно болезненный процесс

Молитва - единение с Богом, разговор с живым Богом, что является по-настоящему важным в жизни.

Как сообщает Центр информации УПЦ, об этом рассказал священник Андрей Чиженко.в комментарии для портала «Православная жизнь».

«В гонке по добыванию материальных ценностей ради изнеженности, комфорта и удовлетворения страстей человек теряет самое важное – единение с Богом. Особенно это хорошо видно на примере того, как христианин относится к утреннему и вечернему молитвенным правилам. О, как часто не хочется их читать! Масса отговорок: очень сильно устал, хочется понравившийся телесериал по телевизору посмотреть, посидеть в соцсетях, пообщаться с семьей, друзьями, родственниками,  масса работы до поздней ночи и прочее, и прочее», - напомнил священник.

Он объяснил, с чем связано желание человека найти способ переключиться от ежедневной суеты и почему нашим девизом должно стать «помолился и расслабился».

«Многочасовое, каждодневное пребывание в суете становится для человека неким наркотиком, без которого он уже  не может жить. Грубо говоря, человек сидит на месте, но покоя в душе нет. Его руки и колени танцуют, порываясь уже бежать, нырять в эту суету. Отчего так распространен алкоголизм? Момент переключения. Быстрое торможение мозга. Как часто можно услышать от алкоголика или пьяницы фразы типа «Выпил и расслабился», «Я пью, чтобы расслабиться», или «Не могу расслабиться по-другому». Действительно, психика не выдерживает этого беспрерывного бега по юдоли земной, этой внешней и внутренней суете, продуктом которой есть жизнь в постоянном стрессе, в постоянном нервном напряжении. Но выход есть и помимо алкоголя. Он гораздо лучше и безопаснее. Это молитва. Надо иметь девиз не «выпил и расслабился», а «помолился и расслабился». Только молятся гораздо меньше, чем пьют. Почему? В пьянстве не надо делать начального усилия над собой. А в молитве надо», - отметил священник.

По словам иерея Андрея Чиженко, начало молитвенного правила для человека – довольно болезненный процесс.

«Многое в тебе противится молитве. И ты так устал! Так устал! Но если ты не сдаешься, если продолжаешь творить молитвенное правило, то происходит чудо. Казалось, говоришь слова молитвы рассеянно, без должного внимания, но вдруг одно-единственное слово становится для тебя дверью к Богу. И Он впускает тебя к Себе и Сам входит в твою клеть-комнату. И все в тебе вдруг промывается, разглаживается и распутывается. И становится светлым. И вот на молитву становился один человек, а закончил ее уже другой – исцеленный, очищенный духовный», - подчеркнул священник.

Он отметил, что «главная задача наша на этой земле – научиться разговаривать с живым Богом».

 

Источник: Inpress.ua
УПЦ
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