Степанов обратился к украинцам: ситуация более серьезная, чем когда-либо с начала эпидемии

Об этом он заявил в видеообращении в Фейсбук 8 октября

"Если мы и в дальнейшем будем игнорировать правила противоэпидемической безопасности, то ситуация быстро выйдет из-под контроля. Поэтому я обращаюсь ко всем гражданам, независимо от статуса или должности, призываю всех: носите маски, соблюдайте социальную дистанцию, используйте антисептики и мойте руки. Ситуация более серьезная, чем когда-либо с начала эпидемии. На кону - ваша жизнь и жизнь ваших близких", - сказал Степанов.

Он напомнил, что весной по сетям ходили флешмобы по поддержке медиков, и подчеркнул, что сейчас ситуация значительно хуже, и это тот самый момент, когда врачи гораздо больше нуждаются в поддержке.

"Речь идет не о флешмобах. А о нашем ответственном отношении к правилам безопасности, чтобы замедлить распространение заболевания, чем уменьшить нагрузку на больницы и медиков", - сказал министр.

Также он обратился "к тем, кто сейчас "играет в политику": на кону жизни людей, думайте об этом каждый раз, когда устраиваете концерты или другие массовые пиар-акции". По его словам, речь идет о серьезной опасности, и никто не имеет права пренебрегать жизнью и здоровьем людей.

Степанов заверил, что Минздрав продолжает работу по налаживанию системы здравоохранения, однако подчеркнул, что и граждане должны быть ответственными.

Он добавил, что за последние полгода была возобновлена ​​работа лабораторий, которые, по его данным, с 200 тестов в сутки в апреле сейчас проводят по 34 тысячи; втрое увеличено количество коек в больницах - с 12 до 37 тысяч; определены и отработаны протоколы лечения.

Как сообщалось, в Украине по состоянию на 8 октября лабораторно подтверждены 244 734 случая COVID-19, из них за сутки - 5 397.

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