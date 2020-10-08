Митрополит Антоний объяснил, что значит «создать храм души»

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Пандемия коронавируса диктует новый образ жизни и работы в Европе – СМИ
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Парламент Киргизии запустил процедуру импичмента президента - депутат
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После возвращения Трампа Белый дом превратился в рассадник коронавируса – CNN
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Россия объявила в розыск Тихановскую
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Россия о выводах ОЗХО об отравлении Навального: "Фантастическая история"
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Совет НБУ выразил недоверие Рожковой и Сологубу с учетом письма главы НБУ — Данилишин
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ВВП Украины: Всемирный банк прогнозирует падение на 5,5% в этом году и восстановление на 1,5% в 2021
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В 2020-2023 годах убыток "Нафтогаза" составит 21 миллиард – Минфин
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В ЕС еще не видят оснований говорить о "регрессе" в антикоррупции, но опасность есть
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Совет НБУ объявил недоверие и выговор замам главы Нацбанка из команды Смолия
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Украина и ЕБРР заключили соглашение о предотвращении коррупции08.10.2020 / 06:34Последние новости рубрики
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Огонь поразил 11 тысяч га в Луганской области
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Реставрированную "Девочку с колосками" вернули в Музей Голодомора
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Правозащитники насчитали более 250 задержанных во время протестов в Беларуси
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В Японии начали производить УФ-лампу, убивающую коронавирус
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В Авдеевке мужчина пытался отправить по почте боеприпасы и взрывчатку
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В Киеве маршрутка на переходе сбила людей: есть погибшая и пострадавшие05.10.2020 / 09:18Последние новости рубрики
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Расчленил пенсионера и выдавал себя за его внука: силовики раскрыли убийство в Киеве
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09:17
В Минске митинговали 100 тысяч лиц, в Беларуси сотня задержанных
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В Минске ОМОН с применением силы разогнал "женский марш"
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В Харькове легковушка протаранила "скорую", есть пострадавшие
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Почти 400 телевизоров для одного кадра: крупнейшая в мире камера сделала суперснимок
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