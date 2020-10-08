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Митрополит Онуфрий расскажет, почему опасно осуждать людей

08.10.2020 / 16:36
Митрополит Онуфрий расскажет, почему опасно осуждать людей
Источник: Центр информации УПЦ
Никого не нужно осуждать в своем жизни, особенно монаха

Не стоит осуждать людей, потому что мы не можем объективно оценить меру их покаяния.

Как сообщает Центр информации УПЦ, об этом Митрополит Онуфрий расскажет в новом выпуске программы «Слово Предстоятеля», который выйдет в субботу, 10 октября в 05.40, на «Интере».

«Никого не нужно осуждать в своем жизни, особенно монаха. Потому что падение его видят все и даже делают из него больше, чем оно есть на самом деле. А его покаяние, исправление видит только Бог. Пусть Господь помогает нам самим беречься от греха и никого не осуждать», - сказал Блаженнейший Митрополит Онуфрий в анонсе, опубликованном на странице телеканала в Фейсбук.

В предыдущем выпуске Митрополит Онуфрий рассказал, в чем особенность служения монахов.

 

Источник: Inpress.ua
УПЦ
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