Одним из немногих политиков, кто на мировом уровне требует расследовать деятельность этих лабораторий, является председатель Политсовета партии «Оппозиционная платформа – За жизнь» Виктор Медведчук.

Об этом пишет одна из ведущих нигерийских газет «Blueprint» в своей статье «Американские исследования патогенов и Африка».

В материале отмечается, что деятельность американских биолабораторий стала объектом пристального внимания после вспышки коронавируса.

Впрочем, лояльные к Вашингтону африканские страны уже давно, фактически стали полигоном для проведения незаконных экспериментов, в результате которых гибнут люди.

«Отсутствие правовой базы по этому вопросу позволяет сотрудникам американских биолабораторий тестировать новейшие биологические препараты на людях. Как правило, в исследованиях участвуют люди, которые из-за низкого уровня образования не способны осознавать риски для своего здоровья. Чаще всего их устраивают небольшие денежные выплаты, при этом люди не заполняют никаких официальных анкет. Из-за тесных связей США с местными властями факты смертей в результате таких исследований скрываются», - пишет Blueprint.

Угрозу, которую таят в себе американские биолаборатории, понимают и в Украине, где также проводятся подобные бесчеловечные эксперименты.

В этом году именно Виктор Медведчук стал одним из инициаторов обращения в ООН касательно необходимости полноценного расследования деятельности этих лабораторий.

«В мае этого года украинские депутаты фракции “Оппозиционная платформа - За жизнь” Виктор Медведчук и Ренат Кузьмин направили в ООН жалобу на вспышки инфекционных заболеваний (геморрагическая пневмония, холера, свиной грипп и гепатит) в тех районах, где расположены 15 военных биологических лабораторий США», - говорится в статье.

Однако, власти США используют все свое влияние, чтобы продолжать эксперименты в своих лабораториях по всему миру.

«Вашингтон, используя рычаги давления на местные власти, намерен и дальше проводит запрещенные биологические исследования, несмотря на международные конвенции», - подытоживает Blueprint.

Ранее Виктор Медведчук потребовал начать уголовное расследование в связи с заражением четырех сотрудников американской биолаборатории в Одессе.