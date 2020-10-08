Адвокат судей ОАСК заявил о нарушении закона со стороны НАБУ и Офиса генпрокурора

В понедельник, 5 октября, стало известно о том, что Национальное антикоррупционное бюро Украины вызвало главу Окружного административного суда Киева (ОАСК) Павла Вовка и судей Евгения Аблова, Игоря Погрибниченко и Владимира Келеберду для участия в процессуальных действиях на 9 и 12 октября, пишет УНИАН.

Судьи ОАСК не собираются являться в НАБУ, поскольку не имеют соответствующего процессуального статуса по делу, о котором идет речь, что было ранее подтверждено решением ВСП от 1 сентября 2020 года. Соответствующее заявление сделал адвокат судей ОАСК Андрей Заяц.

"Тогда Высший совет правосудия принял решение вернуть без рассмотрения Генеральному прокурору Ирине Венедиктовой ходатайство о временном отстранении от осуществления правосудия судей Окружного административного суда города в связи с тем, что приобщенные к ходатайству материалы уголовного производства не содержат доказательств надлежащего вручения судьям сообщения о подозрении и, соответственно, они не приобрели статуса подозреваемого", - отметил адвокат.

Также он напомнил, что 1 октября 2020 года следственный судья Печерского районного суда г. Киева дополнительно обязал компетентное должностное лицо Офиса Генерального прокурора исключить из Единого реестра досудебных расследований сведения о дату и время сообщения о подозрении Вовку Павлу Вячеславовичу, в уголовном производстве № 42014100020000046, в совершении уголовных правонарушений, предусмотренных ч. 1 ст. 255, ч. 2 ст. 369-2, ч. 2 ст. 344 УК Украины.

"То есть, указанные в сообщении НАБУ судьи ОАСК в настоящее время не имеют статуса подозреваемых по этому делу и, соответственно, не должны появляться для проведения следственных действий", - утверждает Заяц.

Адвокат также обратил внимание на то, что НАБУ в принципе не имеет права расследовать это дело, ведь оно давно должно было быть передано в другой следственный орган в соответствии с определенной законом подследственностью.

"Постановлением Печерского районного суда города Киева от 04.08.2020 г. было обязано Генерального прокурора поручить осуществление досудебного расследования в уголовном производстве № 22020120000000019 от 17.07.2020 г. другому органу досудебного расследования. Указанное определение суда является окончательным судебным решением, обжалованию не подлежит, вступило в законную силу и подлежит немедленному исполнению. Зато до сих пор данное судебное решение не выполнено. Более того, из офиса Генерального прокурора поступило сообщение, о том, что обращение адвоката было вообще передано в Специализированную антикоррупционную прокуратуру. Следовательно, в данном случае Генеральный прокурор Ирина Венедиктова совершила умышленное невыполнение постановления суда, вступившего в законную силу, совершенное должностным лицом, занимающим особо ответственное положение, то есть уголовное правонарушение, предусмотренное ч. 3 ст. 382 УК Украины", - отметил он.

Андрей Заяц добавил, что и это еще далеко не полный перечень манипуляций, к которым прибегают органы следствия по этому делу.

"17 июля 2020 года тогдашним заместителем Генерального прокурора Любовичем А. А. было составлено и подписано сообщение о подозрении в совершении в том числе предусмотренных ч. 1 ст. 255 УК Украины ряду судей Окружного административного суда г. Киева и некоторым другим лицам. Им инкриминировалось участие в преступной организации, участие в преступлениях, совершенных такой организацией, то есть совершение уголовного правонарушения, предусмотренного ч. 1 ст. 255 УК Украины (в редакции Закона Украины от 05.04.01 № 2341-III). Любович А. А. был осведомлен о том, что в соответствии с Законом Украины «О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно ответственности за преступления, совершенные преступным сообществом» от 04.06.20 № 671-III изложено в новой редакции ст. 255 УК Украины. Этот закон вступил в силу 27.06.20. То есть по состоянию на 17.07.20 ч. 1 ст. 255 УК Украины в редакции в редакции Закона Украины от 05.04.01 № 2341-III уже не действовала и совершенные действия судьями Окружного административного суда в принципе перестали быть уголовно-наказуемыми деяниями с точки зрения закона", - пояснил он.

Адвокат подчеркнул, что учитывая выше приведенные факты, защита судей Окружного админсуда Киева снова подчеркивает полную незаконность того, что происходит вокруг суда и его работников.

"То, что делает НАБУ, не имеет никакого отношения к закону – это исключительно пиар-кампания, рассчитанная на СМИ и дезинформацию общества", - констатировал Заяц.

"В то же время, защита судей ОАСК выражает глубокую обеспокоенность из-за того, что эта пиар-кампания является, на самом деле, ничем иным как грубым вмешательство должностных лиц в деятельность судебной системы. Вопреки принципам, на которых основывается правовое государство, каждый судья в стране может в любой момент стать объектом атак со стороны определенных органов, которые фактически действуют за пределами отечественного законодательства. Это все наносит разрушительный ущерб судебной системе и государству в целом", - добавил он.