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Кулеба не видит оснований для разрыва дипломатических отношений с Беларусью

07.10.2020 / 13:12
Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба не видит оснований для разрыва дипломатических отношений с Беларусью.

Но по мере сближения российской и белорусской экономик может возникнуть необходимость в пересмотре экономического сотрудничества. Об этом дипломат заявил в интервью ВВС.

«Я не вижу оснований для разрыва дипломатических отношений или для понижения присутствия Украины в Беларуси до уровня временного поверенного, как у нас это с Россией, но я вижу основания, и вы знаете, что это официальная позиция Украины, свернуть официальные контакты, оставив окно коммуникации в МИД», - сказал Кулеба.

Что касается экономического взаимодействия он отметил, что Украина не планирует «атаковать» и делать Беларуси «еще хуже».

В то же время глава МИД отметил, что нужно будет смотреть, что будет с белорусской экономикой в ​​ближайшие месяцы с точки зрения захода российских денег и российского контроля в этот бизнес.

«Вот тогда надо садиться и анализировать каждый крупный контракт и смотреть, не появились ли дополнительные риски, потому что у нас есть высокое взаимодействие и в военно-торговом секторе. Но сейчас не считаю, что введение торгового эмбарго со стороны Беларуси либо Украины было бы мудрым шагом», - отметил министр.

Как сообщалось, в Беларуси продолжаются протесты против фальсификации результатов президентских выборов 9 августа, на которых, по официальным данным, Лукашенко, который руководит страной с 1994 года, набрал 80,1% голосов избирателей, оппозиционный кандидат Светлана Тихановская - 10,1%. После этого Тихановская была вынуждена уехать в Вильнюс.

В последние дни она посещает европейские столицы и встречается с политиками ЕС.

Источник

Беларусь, Кулеба
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