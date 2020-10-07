В Одесской области УПЦ строит подстанцию экстренной медицинской помощи

В Одесской области, в Покровском скиту Украинской Православной Церкви в селе Мариновка обустраиваются помещения для подстанции экстренной медицинской помощи.

Как сообщает Центр информации УПЦ со ссылкой на Ютуб-канал епархии, социальный проект реализуется по благословению митрополита Одесского и Измаильского Агафангела.

Благодаря поддержке благодетелей на территории скита обустраивают пункт базирования медиков и гараж для спецтранспорта.

После завершения работ и ввода в эксплуатацию жители села Мариновка и окрестных сел смогут получать квалифицированную экстренную медицинскую помощь.

В епархии отмечают, что бригады медиков из других населённых пунктов не могли оперативно прибыть на вызов из-за удаленности и плохих дорог. Теперь эта проблема решится.