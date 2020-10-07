На Волыни священники УПЦ искали пути работы с молодежью

В Волынской области в Свято-Николаевском мужском монастыре УПЦ села Мильцы состоялся форум священников Владимир-Волынской епархии, отвечающих за молодежное служение.

Как сообщает Центр информации УПЦ со ссылкой на пресс-службу епархии, форум собрал более 40 священников.

В ходе форума председатель епархиального отдела по делам семьи и молодежи архимандрит Нифонт (Омельчук) рассказал о работе отдела на протяжении года, отметив успех и плодотворность реализованных молодежных проектов, а также указал на потребность общения и обмена опытом для выхода на новый уровень активности приходских священников в работе с молодежью на приходах и в епархии в целом.

Также перед участниками выступили гости из Киева – протоиерей Николай Могильный и его супруга матушка Виктория, которые рассказали о церковных курсах по подготовке молодежи к семейной жизни «Вместе – навсегда».

В форуме также принял участие глава Информационно-просветительского отдела Владимир-Волынской епархии протоиерей Владимир Ровинский, который поделился с коллегами своим видением отдельных факторов, влияющих на формирование современной молодежи. Особый акцент о. Владимир сделал на основных принципах организации деятельности православных братств и необходимости соблюдения христоцентричности в работе с молодежью.

Обмен опытом на форуме перерос в активное обсуждение дальнейших шагов сотрудничества и координации работы с приходской молодежью.