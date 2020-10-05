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Баку выдвинул Еревану условие для прекращения огня в Карабахе

05.10.2020 / 15:46
Азербайджан вернется к режиму прекращения огня в Нагорном Карабахе, но при одном условии. Армения должна предоставить график вывода своих военнослужащих из оккупированных территорий.

Об этом заявил президент Азербайджана Ильхам Алиев в своем видеообращении к нации, которое транслировал телеканал AzTV.

Азербайджанский лидер пообещал всем беженцам и вынужденным переселенцам вернуть контроль над Нагорным Карабахом.

"Они думали, что мы согласимся с оккупацией? Теперь мы выгоняем их", - подчеркнул он.

Кроме того, Алиев обвинил в обострении ситуации Армению и ряд стран, которые "хотели сохранить статус-кво" Нагорного Карабаха.

Напомним, ранее премьер-министр Армении Никол Пашинян назвал главное условие для начала переговоров с Азербайджаном по мирному урегулированию конфликта в Нагорном Карабахе.

В то же время Алиев заявил, что Баку никогда не отказывалось от диалога с Ереваном, а ответственность за срыв переговорного процесса лежит на армянской власти во главе с Пашиняном.

Источник

Нагорный Карабах, Алиев, Пашинян
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