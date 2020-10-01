Ляшко назвал причину роста количества случаев COVID-19 в Украине

Об этом он заявил в эфире телеканала "Украина 24".

"Рост заболеваемости коронавирусом - это показатель того, что мы стали пренебрегать противоэпидемическими нормами. Нельзя этого делать. Я буду это говорить до того времени, пока у нас не стабилизируется ситуация с ростом заболеваемости", - отметил главный санврач.

Ляшко добавил, что кроме антирекорда по количеству новых случаев, Украина приближается к антирекорду по госпитализированным, поэтому Минздрав начинает искать дополнительные койки для больных COVID-19.

"В городе Киеве перепрофилируется 500 коек академических институтов. Завтра это будет решение Госкомиссии ТЭБ и ЧС. Мы также рассматривали, какую дополнительную больницу открывать для больных в Харькове", - отметил он.

Напомним, в Украине впервые с начала эпидемии зафиксировали более 4 тысяч случаев коронавируса.

В то же время в Украине был установлен рекорд по количеству выздоровевших от COVID-19.

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