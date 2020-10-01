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Украина поддерживает территориальную целостность Азербайджана - Кулеба

01.10.2020 / 10:16
Украина продолжит и в дальнейшем поддерживать территориальную целостность Азербайджана.

Об этом заявил 30 сентября министр иностранных дел Дмитрий Кулеба, комментируя ситуацию со вспышкой боевых действий в Нагорном Карабахе.

"Одним из краеугольных камней украинской внешней политики является поддержка территориальной целостности государств. Мы последовательно поддерживали территориальную целостность Азербайджана, так же, как Азербайджан поддерживал нашу территориальную целостность в международно признанных границах, и этот принцип остается для нас абсолютно неизменным", - отметил Дмитрий Кулеба.

Он добавил, что сейчас самое главное – предотвратить дальнейшее разжиганию конфликта и прекратить кровопролитие.

"Нынешняя ситуация красноречиво свидетельствует, что любой замороженный конфликт - не замороженный, в любой момент он может взорваться. Это очаги нестабильности в Европе, и международное сообщество должно не забывать о них, "пока не стреляют", и системно прилагать усилия для урегулирования", - добавил глава МИД.

Накануне, 29 сентября, Армения и Азербайджан сообщили о десятках убитых и сотнях раненых с обеих сторон в ходе продолжающихся боевых действий в Нагорном Карабахе.

Ереван заявил о воздушном бое на границе Армении и Азербайджана при непосредственном участии турецких истребителей и потере своего самолета Су-25 турецким F-16. Азербайджан и Турция это отрицают.

Источник

Нагорный Карабах, Азербайджан, Кулеба
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