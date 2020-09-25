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ЦИК утвердил формы и цвет бюллетеней на местные выборы

25.09.2020 / 15:54
Центральная избирательная комиссия (ЦИК) утвердила формы и цвет бюллетеней на местные выборы. Согласно календарному плану выборов, их нужно было утвердить до 24 сентября включительно.

Об этом говорится в сообщении на сайте ЦИК.

Сообщается, что утверждены формы бюллетеней на местные выборы, а также выборы депутатов Верховной рады Автономной Республики Крым.

Также утвержден цвет бюллетеней, а именно:

голубой цвет - выборы депутатов Верховной рады АР Крым, областного совета;
светло-зеленый цвет - выборы депутатов районного совета;
светло-желтый цвет - выборы депутатов городского совета;
светло-серый цвет - выборы депутатов районного совета;
кремовый цвет - выборы депутатов сельского, поселкового совета;
светло-розовый цвет - выборы сельского, поселкового, городского головы.

Также установлено, что бюллетени должны быть напечатаны на государственном языке на одинаковой бумаге и на одном листе соответствующего цвета с текстовой частью только с одной стороны.

Напомним, местные выборы в Украине пройдут 25 октября. При этом выборы депутатов Верховной рады АР Крым, а также в отдельных населенных пунктах Донецкой и Луганской областей не назначаются и не проводятся.

Источник

выборы, ЦИК, бюллетени
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