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Кредит доверия от МВФ нужно снова приобретать практически "с нуля" - замглавы НБУ

25.09.2020 / 09:42
Национальный банк вернулся в ситуацию 2015-го, когда снова кредит доверия от Международного валютного фонду нужно приобретать практически "с нуля".

Об этом заявил заместитель главы НБУ Дмитрий Сологуб в интервью Интерфакс-Украина

"Как показывает практика, на это уходит примерно 6-9 месяцев. И причем во время этих 6-9 месяцев должен быть clean track record (хороший послужной список, - ред.)", - добавил он.

Напомним: также Сологуб заявил, что возможность получить два транша от МВФ до конца 2020 года потеряна, надо стараться получить один, понимая, что он будет привязан к принятию госбюджета-2021.

Марченко заявил, что сотрудничество с МВФ является обязательным для Украины в 2021 году, в то же время он не располагает данными, что следующий транш МВФ может поступить в декабре 2020-го.

Также он заявил, что миссия Международного валютного фонда может прибыть в Украину в октябре-ноябре 2020 года.

Европейский Союз готов предоставить Украине 1,2 млрд евро макрофинансовой помощи, но для этого ей надо конструктивно взаимодействовать с Международным валютным фондом и выполнить требования, касающиеся верховенства права.

Источник

НБУ, МВФ, Сологуб
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