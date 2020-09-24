Украина хочет получить от ЕС четко сформулированную перспективу членства – Зеленский

"Евросоюз – наш ключевой партнер в вопросах восстановления суверенитета и территориальной целостности и поддержки реформ. С момента подписания Соглашения об ассоциации ЕС стал главным торговым партнером Украины, доля которого составляет уже более 40% нашей внешней торговли. С начала безвизового режима в 2017-м украинцы совершили 50 млн путешествий в страны Евросоюза. Однако Украина хочет полной интеграции в ЕС. Мы – европейская страна и можем многое дать Европе, работая совместно. От ситуации в Украине зависит немало на Европейском континенте, поэтому было бы логично, если бы Украина стала полноправным членом Европейского Союза", - сказал он в интервью словацкому изданию Hospodárske noviny.

Президент Украины отметил, что, например, в свое время Словакия успешно преодолела вызовы на пути европейской и евроатлантической интеграции, имея мощный стимул – четко сформулированную перспективу членства в ЕС и НАТО. "У Украины нет такого стимула. Несмотря на это, мы выбрали курс и движемся вперед, осознавая, что необходимые реформы – в интересах нашего народа и государства", - подчеркнул он.

Зеленский указал, что в настоящее время идет работа над тем, чтобы максимально использовать потенциал Соглашения об ассоциации для дальнейшего углубления интеграции между Украиной и ЕС, а также адаптировать торговую часть соглашения к современным экономическим реалиям. Это будет одной из важных тем саммита Украина-ЕС 1 октября в Брюсселе.

По его мнению, реформированная и сильная Украина способна существенно укрепить ЕС, который ищет новое место и надлежащую роль в мире.

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