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FinCEN files содержат данные о сомнительных операциях Фирташа, Клюева и Коломойского – ICIJ

22.09.2020 / 09:42
Международный консорциум журналистских расследований (ICIJ) 20 сентября вечером начало публикацию огромного массива данных FinCEN - подразделения Минфина США по борьбе с финансовыми преступлениями.

И среди 20 первых фигурантов в нем оказались трое из Украины: Дмитрий Фирташ, Андрей Клюев и Игорь Коломойский.

"SARs (отчеты о подозрительной активности) отражают озабоченность специалистов по комплаенсу и не обязательно указывают на преступное поведение или другие правонарушения", – уточняет ICIJ, добавляя, что указанные категории "коррупция" или "мошенничество" также не обязательно указывают на неправомерное поведение.

В частности, в материале консорциума в отношении Фирташа говорится о файлах 50 банков с 38 SARs и 756 транзакций на общую сумму $2,37 млрд в период с 2003-го по 2017 год.

В разделе про Клюева приведена информация о 65 банках, 5 SARs, 752 транзакциях на $244,9 млн в 2010-2015 годах, а про Коломойского – соответственно о 34 банках, 13 SARs, 277 транзакциях на $308,6 млн в 2012-2017 годах.

Агентство "Слидство.Инфо", которое входит в ICIJ, уточнило, что доступ к документам FinCEN получило американское издание BuzzFeed, которое уже поделилось ими с коллегами из ICIJ, и 400 журналистов из 88 стран мира почти полтора года исследовали и проверяли подозрительные транзакции на общую сумму $2 трлн.

"Среди операций, которые американское ведомство считает подозрительными, всплывают компании, связанные с Коломойским, Ахметовым, Клюевым и другими известными украинцами. Журналистские расследования в отношении них будут публиковаться в ближайшие дни и недели изданиями по всему миру", - сообщила в первом материале о FinCEN files главный редактор "Слидства.Инфо" Анна Бабинец.

По оценке ВВС, эта утечка информации сопоставима с "панамским" и "райским" досье, она содержит сведения о возможном отмывании денег и обходе санкций через крупнейшие банки мира в период по 2017 год.

Источник

Коломойский, Фирташ, Клюев, FinCEN files
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