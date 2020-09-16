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В РПЦ считают, что ПЦУ решила переформатировать православное сознание украинцев в политическое

16.09.2020 / 16:26
В РПЦ считают, что ПЦУ решила переформатировать православное сознание украинцев в политическое
Владимир Легойда Источник: Телеграм
Ничего церковного, просто политика

Иерархи ПЦУ используют Православие в политических целях, для которых насильно меняют православное сознание украинцев под нужды текущего политического момента.

Об этом заявил в своем Телеграм-канале глава Синодального отдела по взаимоотношениям церкви с обществом и СМИ Московского Патриархата Владимир Легойда, комментируя решение Синода ПЦУ по изменению месяцеслова.

«Владимирская икона Божией Матери была переименована в Вышгородскую, заменены дни ее почитания на даты, не связанные с Москвой, заупокойная служба Димитриевской родительской субботы будет совершаться раскольниками не в память о павших на Куликовом поле, а в память о «жертвах массового голода на Украине... и погибших в результате агрессии Российской Федерации на Востоке Украины». Кроме того, был установлен день памяти «святого благоверного» гетмана Петра Конашевича-Сагайдачного, «благоверие» которого, видимо, заключается в участии в походах в составе польской армии на Москву, ослабленную неурядицами Смутного времени», - написал Владимир Легойда.
По его словам, такими действиями ПЦУ  «продолжает выполнять политический заказ».

«Ничего церковного, просто политика. Тем украинцам, которые имели несчастье стать членами этой структуры, следует ожидать появления куда более морально прогрессивных свершений в ее деятельности»,- отметил Владимир Легойда.

Источник: Inpress.ua
РПЦ, ПЦУ
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