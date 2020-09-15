Дело Шеремета: Кузьменко требует от Рады создать ВСК

Об этом Кузьменко написала в Фейсбуке.

«Я, Кузьменко Юлия Леонидовна, обвиняемая в убийстве Павла Шеремета, требую создания Верховной Радой ВСК по результатам проведенного расследования этого дела и фактам фальсификации экспертиз. Требую - потому что мне бояться нечего. Мне нужна правда. Я ищу справедливость», - написала она.

Как сообщалось, журналист Павел Шеремет погиб 20 июля 2016 года в Киеве в результате взрыва автомобиля.

12 декабря 2019 года министр внутренних дел Арсен Аваков заявил о задержании и объявления подозрений фигурантам дела. Следствие подозревает врача и волонтера Юлию Кузьменко, медсестру одного из парашютно-десантных батальонов Яну Дугарь и ветерана АТО Андрея Антоненко.

11 августа 2020 года Киевский апелляционный суд изменил меру пресечения Кузьменко на круглосуточный домашний арест. Другой фигурант этого дела, Андрей Антоненко, остается в СИЗО. Дугарь еще в мае избрали меру пресечения в виде залога в размере 168 тыс. гривень.

25 августа Шевченковский райсуд назначил рассмотрение дела об убийстве журналиста Павла Шеремета по существу на 4 сентября судом присяжных.

4 сентября суд определил присяжных по этому делу - это Валерий Фирсов, Людмила Яковенко, Наталья Глоба, Юрий Михайленко и Юрий Федоренко.

По автораспределению от 9 сентября определены трое основных присяжных: Григорий Валерьевич Фирсов; Наталья Александровна Глоба; Юрий Иванович Михайленко, и двое запасных - Юрий Александрович Федоренко и Людмила Михайловна Яковенко.

Таким образом, дело по существу будет рассматривать суд присяжных в составе двух профессиональных судей - Оксаны Голуб и Марины Антонюк - и трех присяжных: Григория Фирсова, Наталии Глобы и Юрия Михайленко.

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