Богдан: никогда не вернусь в Офис Зеленского

Об этом шла речь на брифинге Богдана под Государственным бюро расследований 14 сентября

Прямая речь: "Я никогда не вернусь в Офис президента Зеленского. И помогать или сотрудничать с ним не собираюсь.

Но если будет запрос от Украины, от украинцев, то я все свои знания и возможности брошу на то, что чтобы страна развивалась и процветала".

В то же время Богдан заверил, что сейчас ему "комфортно в качестве адвоката и бизнесмена", поскольку он продолжает "заниматься активно той работой, которая приносит удовольствие".

Что касается самого вызова его в ГБР, то по мнению экс-главы ОПУ, желание допрашивать его – это "точно не желание получить какие-то доказательства, а желание закрыть рот".

В то же время он отметил, что "рта закрывать не будет", а будет ходить "и на допросы, и на последующие интервью".

Богдан также добавил, что расскажет следствию всю информацию, которой владеет, по сути дела "вагнеровцев", хотя, по его мнению, "следствие не заинтересовано расследовать это дело".

Экс-глава ОПУ указал, что, если на допросе будут вопросы относительно фамилий, то он их назовет.

Свое интервью он назвал не местью, а призывом к Зеленскому, чтобы тот "понял, что дела в стране идут плохо, что ему надо быть более самостоятельным, самому принимать решения и начать исправлять все, потому что кризис не за горами: кризис экономический, политический и военный на востоке, а эта "теплая ванна" будет вредить не только обществу и государству, но и лично ему".

Богдан также рассказал, что после интервью с ним не связывались ни с ОПУ, ни со "Слуги народа".

Сам он, по его словам, после увольнения звонил Зеленскому один раз, потому что у него был вопрос, разговор этот был давно и продолжался около 2 мин, но на его вопрос президент не ответил, потому что "очень занят".

Напомним: следователи Государственного бюро расследований вызывают Андрея Богдана в качестве свидетеля для проведения следственных действий и проверки озвученных им в интервью Дмитрию Гордону слов по поводу возможных договоренностей с российскими чиновниками по Крыму.

В интервью Дмитрию Гордону Андрей Богдан сделал ряд громких заявлений. В частности, об определенных договоренностях Украины и России.

О том, что Василия Бурбу уволили с Главного управления разведки Минобороны Украины из-за спецоперации с целью задержания наемников "ПГК Вагнера".

Богдан также рассказал, что, по его информации, чиновники ОПУ периодически встречаются с экс-президентом Петром Порошенко за обедом в ресторане.

Кроме того, по словам Богдана, наибольшее влияние на президента Владимира Зеленского имеет народный депутат "Слуги народа" Николай Тищенко.

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