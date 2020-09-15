Войти | Зарегистрироваться
15:55

вторник,
15 сентября
Онлайн
Дискриминация перед лицом смерти: пол имеет значение
Страна
Дискриминация перед лицом смерти: пол имеет значение
Десять причин постоянного чувства голода
Жизнь
Десять причин постоянного чувства голода
.PDF
Контакты | Пресс-релизы
Новости Темы Архив
Новости Страна Политика

Богдан: никогда не вернусь в Офис Зеленского

15.09.2020 / 14:18
Бывший глава Офиса президента Андрей Богдан заявляет, что больше никогда не вернется в команду президента Владимира Зеленского, но может вернуться в политику, если будет запрос общества.

Об этом шла речь на брифинге Богдана под Государственным бюро расследований 14 сентября

Прямая речь: "Я никогда не вернусь в Офис президента Зеленского. И помогать или сотрудничать с ним не собираюсь.

Но если будет запрос от Украины, от украинцев, то я все свои знания и возможности брошу на то, что чтобы страна развивалась и процветала".

В то же время Богдан заверил, что сейчас ему "комфортно в качестве адвоката и бизнесмена", поскольку он продолжает "заниматься активно той работой, которая приносит удовольствие".

Что касается самого вызова его в ГБР, то по мнению экс-главы ОПУ, желание допрашивать его – это "точно не желание получить какие-то доказательства, а желание закрыть рот".

В то же время он отметил, что "рта закрывать не будет", а будет ходить "и на допросы, и на последующие интервью".

Богдан также добавил, что расскажет следствию всю информацию, которой владеет, по сути дела "вагнеровцев", хотя, по его мнению, "следствие не заинтересовано расследовать это дело".

Экс-глава ОПУ указал, что, если на допросе будут вопросы относительно фамилий, то он их назовет.

Свое интервью он назвал не местью, а призывом к Зеленскому, чтобы тот "понял, что дела в стране идут плохо, что ему надо быть более самостоятельным, самому принимать решения и начать исправлять все, потому что кризис не за горами: кризис экономический, политический и военный на востоке, а эта "теплая ванна" будет вредить не только обществу и государству, но и лично ему".

Богдан также рассказал, что после интервью с ним не связывались ни с ОПУ, ни со "Слуги народа".

Сам он, по его словам, после увольнения звонил Зеленскому один раз, потому что у него был вопрос, разговор этот был давно и продолжался около 2 мин, но на его вопрос президент не ответил, потому что "очень занят".

Напомним: следователи Государственного бюро расследований вызывают Андрея Богдана в качестве свидетеля для проведения следственных действий и проверки озвученных им в интервью Дмитрию Гордону слов по поводу возможных договоренностей с российскими чиновниками по Крыму.

В интервью Дмитрию Гордону Андрей Богдан сделал ряд громких заявлений. В частности, об определенных договоренностях Украины и России.

О том, что Василия Бурбу уволили с Главного управления разведки Минобороны Украины из-за спецоперации с целью задержания наемников "ПГК Вагнера".

Богдан также рассказал, что, по его информации, чиновники ОПУ периодически встречаются с экс-президентом Петром Порошенко за обедом в ресторане.

Кроме того, по словам Богдана, наибольшее влияние на президента Владимира Зеленского имеет народный депутат "Слуги народа" Николай Тищенко.

Источник

Богдан, Зеленский
Версия для печати Отправить
Материалы по теме
Комментарии (0)
Для того, чтобы оставить комментарий, Вы должны авторизоваться.
Добавить комментарий
ТОП-Взгляда
за день за неделю
Лента новостей
15 сентября
Все новости
Разделы
Условия использования материалов | Политика конфиденциальности | RSS
Взгляд | Интернет-издание © 2012 - 2016, Все права защищены и охраняются законом.

Идеи оформления, стиль и все содержание газеты Взгляд и ее сайта vz.ua являются объектом авторского права и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vz.ua. Разрешается использование только материалов, находящихся в открытом доступе и только при условии ссылки и/или прямой открытой для поисковых систем гиперссылки на непосредственный адрес материала на vz.ua. Ссылка/гиперссылка должна быть размещена в подзаголовке или в первом абзаце материала. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта текста используемого материала. Любое использование материалов, которые находятся в закрытом доступе и доступны только зарегистрированным пользователям, допускается только по предварительному письменному разрешению правообладателя.