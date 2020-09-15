Присутствие Порошенко и Медведчука в рейтинге самых богатых означает, что они не зависят от денег олигархов, - журналист

Так политический обозреватель Александр Фомин охарактеризовал топ-10 рейтинга журнала "Фокус" "100 самых богатых людей Украины".

По словам Фомина, рейтинг четко показывает, что такие фигуры как Виктор Медведчук и Петр Порошенко выступают в качестве самостоятельных политиков.

"Если взять первую десятку рейтинга и перевести ее в политическую плоскость, мы четко увидим, что такие фигуры как Виктор Медведчук и Петр Порошенко самостоятельно отстаивают свои политические взгляды, олигархи вроде Рината Ахметова действуют чужими руками, нанимая депутатов, политиков и чиновников, а часть участников топ-10 вообще не влияют на политику, несмотря на свой статус", - написал журналист.

По словам Фомина, "Порошенко – пример того, как участник топ-10 самых состоятельных самостоятельно продвигает свои политические взгляды, являясь одновременно и политическим игроком".

Фомин пишет, что "Виктор Медведчук, занявший седьмую позицию в топ-10 самых состоятельных с $1,184 миллиарда, также традиционно входит в список самых влиятельных украинских политиков".

"Как один из самых состоятельных людей Украины, Медведчук является финансово независимой фигурой, поэтому отстаивает свою идеологию с помощью своих денег, в то время как большинство украинских политиков вынуждены стоять с протянутой рукой перед олигархами", - пояснил автор.

"В принципе, журнал "Фокус" сам дал ответ на вопрос о влиятельности Медведчука, написав, что политик никогда не поступался своими политическими принципами, чем и заслужил доверие избирателей", - подчеркнул журналист.

Итак, поясняет Фомин, если проанализировать топ-10 самых состоятельных с политической точки зрения, то можно выделить три основные группы.

"Итак, если перевести рейтинг в политическую плоскость, мы увидим, что первая десятка – это три различные группы. Первая группа – такие политики как Виктор Медведчук и Петр Порошенко, обладающие собственным финансовым ресурсом, что позволяет им выступать в качестве самостоятельных политических фигур", - так охарактеризовал журналист.

"На контрасте, фракцию "Слуга народа" оптом и в розницу скупили такие олигархи как Ринат Ахметов, Игорь Коломойский, Вадим Новинский и другие. Поэтому сегодня "слуги народа" являются "народными" депутатами чисто формально, а на деле они служат олигархам.

Вторая группа представляет собой олигархов вроде Рината Ахметова, Дмитрия Фирташа, Виктора Пинчука etc.

Наконец, третья группа – это представители бизнеса, которые либо минимально присутствуют в политике, либо не присутствуют вообще", - сделал вывод журналист Александр Фомин.