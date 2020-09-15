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Массовые празднования в Одессе и Днепре: за организаторов взялись силовики

15.09.2020 / 15:51
Правоохранители открыли уголовное производство по факту нарушения карантина в Одессе и Днепре во время празднования дня города.

Об этом сообщает сайт президента со ссылкой на совещание Владимира Зеленского с представителями правоохранительных органов

По данным силовиков, на праздновании дня города в Одессе и Днепре собрались десятки тысяч людей без средств индивидуальной защиты и соблюдения карантинных норм.

По данному факту возбуждено уголовное производство в Одесской области и ведется расследование.

Также правоохранители сообщили, что организаторы должны понести административное наказание в размере 170 тыс. грн, а в случае, если эпидемиологическое расследование установит причинно-следственную связь между этими празднованиями и увеличением количества больных коронавирусом или умерших от этой болезни, – будет открыто еще одно уголовное производство.

Глава Национальной полиции Игорь Клименко добавил, что за последнюю неделю было составлено 1436 протоколов за нарушение карантинных мероприятий. Для этого в Украине действуют 200 рейдовых групп.

Напомним: министра здравоохранения Максима Степанова возмутили фото и видео с празднования Дня Одессы 2 сентября. Он заявил, что поднимет вопрос перед контролирующими органами касательно проведения подобных мероприятий.

Источник

коронавирус, празднование, Одесса, Днепр
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