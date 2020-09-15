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Еще две лаборатории подтвердили, что Навальный был отравлен "Новичком"

15.09.2020 / 12:45
Лаборатории во Франции и Швеции подтвердили отравление российского оппозиционера Алексея Навального нервным агентом из группы "Новичок".

Об этом заявил представитель немецкого правительства Штеффен Зайберт, сообщает "Европейская правда".

"Организация по запрещению химического оружия включилась в анализ доказательств. Кроме того, еще две международные лаборатории предоставили выявление нервного агента из группы "Новичок" в качестве причины отравления" - написал он в Твиттере.

В заявлении немецкого правительства отмечается, что теперь уже три лаборатории независимо друг от друга представили доказательства того, что причиной отравления Навального стало нервно-паралитическое вещество из группы "Новичок".

"Мы снова призываем Россию объяснить, что произошло. Мы находимся в тесном контакте с нашими европейскими партнерами относительно дальнейших шагов", - говорится в заявлении.

В начале сентября немецкое правительство заявило, что Навального отравили нервно-паралитическим веществом из группы "Новичок". Факт отравления подтвердила лаборатория Бундесвера.

Немецкие СМИ со ссылкой на источники среди причастных к расследованию сообщили, что Алексея Навального отравили улучшенным типом этого нервного агента, от которого он должен был умереть еще в самолете.

Ряд лидеров стран и главы МИД стран G7 требуют от России немедленно прояснить, кто несет ответственность за отравление оппозиционера Навального, и наказать виновных.

Источник

отравление, Навальный
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