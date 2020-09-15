Врачи разрешили Навальному вставать

«Здоровье Алексея Навального... продолжает улучшаться. Пациента можно было полностью отключить от искусственной вентиляции легких. Он все больше в движении и уже может на некоторое время вставать с больничной койки», - говорится в сообщении.

Как сообщалось, в Шарите Навальный находится с 22 августа. До сего дня он находился в больнице в Омске, куда был доставлен после того, как потерял сознание в самолете по пути из Томска в Москву.

2 сентября федеральное правительство Германии объявило, что по инициативе берлинской университетской клиники Шарите специальная лаборатория Бундесвера провела токсикологическое исследование с использованием образцов биоматериала Алексея Навального и предоставила однозначные доказательства присутствия в его организме химического нервного агента группы «Новичок». Это является серьезным нарушением Конвенции о химическом оружии, поэтому к расследованию дела была подключена Организация по запрещению химического оружия.

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